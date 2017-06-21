Песков предложил спросить у Минобороны о сближении F-16 и самолёта Шойгу

Ранее сообщалось, что натовский истребитель хотел приблизиться к воздушному судну министра обороны РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил обратиться в Минобороны РФ с вопросом, доложено ли российскому лидеру о попытке натовского истребителя F-16 приблизиться к самолёту министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики.

— Не знаю пока, не могу вам сказать, это нужно, наверное, в Минобороны спрашивать, — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к воздушному судну Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики. F-16 Североатлантического альянса ретировался после того, как его "отогнал" российский истребитель Су-27.