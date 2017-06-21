Концерт памяти Виктора Цоя в омской колонии посетили более 1200 заключённых

Такое количество зрителей является уникальным для исправительного учреждения, и теперь информация о мероприятии будет занесена в Книгу рекордов России.

В омской исправительной колонии № 6 состоялся концерт памяти Виктора Цоя, на котором присутствовали около 1200 заключённых. Как оказалось, это самый массовый концерт, организованный за колючей проволокой, благодаря чему информация о мероприятии будет занесена в Книгу рекордов России.

Песни группы Виктора Цоя исполнил вокально-инструментальный ансамбль колонии "Ренессанс". В перерывах между песнями артисты рассказывали о творчестве солиста группы "Кино" и истории создания композиций.

— Мы решили провести концерт не в клубе, а на открытом воздухе. Это позволило большому количеству осуждённых присутствовать на мероприятии, — рассказал заместитель начальника ИК-6 Сергей Нечаев. — Такой формат проведения мы будем использовать и в дальнейшем, когда погода позволит.

Ансамбль заключённых "Ренессанс" даёт концерты и в других исправительных учреждениях области, что является уникальным случаем, так как ИК-6 — колония строгого режима.