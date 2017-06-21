В Иркутской области зафиксирован третий за сутки случай гибели подростка на воде

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В Иркутской области зафиксирован третий за сутки случай гибели подростка на воде

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За минувшие сутки в реках и водоёмах Иркутской области утонуло как минимум трое детей. Эту информацию Лайфу подтвердили собеседники в региональном МЧС.

Ранее сообщалось, что в искусственном озере у нефтеперекачивающей станции утонул девятилетний мальчик. Известно, что он отправился туда со своим другом, но без присмотра взрослых тот не смог помочь тонущему товарищу, и ребёнок погиб.

Вторым погибшим оказался ученик девятого класса местной школы Андрей Х. Во вторник, 20 июня, юноша отправился купаться на озеро в компании друзей и утонул.

Третий случай произошёл в Иркутске несколько часов назад. На Тёплых озёрах во время купания утонул 17-летний студент. Его тело ищут спасатели.

Тем временем поисковая операция продолжается в Карелии, где во время прогулки по Ладожскому озеру перевернулась лодка с подростками. Судьба троих школьников остаётся неизвестной. Двум их товарищам удалось доплыть до берега и позвать на помощь.

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