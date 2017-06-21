В Брюсселе боевик дважды пытался подорвать чемодан с гвоздями и газовым баллоном

Выяснились новые подробности теракта на Центральном вокзале в Брюсселе. Оказалось, что у смертника был чемодан, начиненный гвоздями и газовыми баллонами. Причем он дважды пытался подорвать СВУ. Об этом сообщил официальный представитель федеральной прокуратуры Брюсселя Эрик Ван дер Сипт.

— Он пытался взорвать чемодан, который загорелся, был первый взрыв, затем отошел, чемодан взорвался второй раз сильнее, но ущерб мог быть гораздо значительнее, — приводит слова Эрика Ван дер Сипта местные СМИ.

По мнению сотрудника надзорного ведомства, террорист ожидал, что своими действиями причинит гораздо больше ущерба. Стоит отметить, что при теракте никто не пострадал, а самого смертника оперативно ликвидировали сотрудники правоохранительных органов.