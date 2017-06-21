Савченко о визите Порошенко в США: Не надо ждать, что кто-то решит наши проблемы

Нардеп Надежда Савченко заявила, что Украине не стоит ждать от США бесплатного летального вооружения или разрешения проблем Киева.
— Не стоит ожидать никакого бесплатного летального вооружения, потому что это ведёт к эскалации конфликта, это понятно, — сказала Савченко в эфире телеканала "112 Украина", комментируя визит Порошенко в США.
Нардеп добавила, что Вашингтон будет вводить исключительно те санкции, которые выгодны ему самому.
— Поэтому не стоит ожидать, что кто-то своими руками решит за нас наши проблемы, — заключила Савченко.
Напомним, что вчера президент Украины Пётр Порошенко встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом и членами его администрации.
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