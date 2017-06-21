Савченко о визите Порошенко в США: Не надо ждать, что кто-то решит наши проблемы

Нардеп отметила, что американцы будут вводить только те санкции, которые выгодны им самим.

Нардеп Надежда Савченко заявила, что Украине не стоит ждать от США бесплатного летального вооружения или разрешения проблем Киева.

— Не стоит ожидать никакого бесплатного летального вооружения, потому что это ведёт к эскалации конфликта, это понятно, — сказала Савченко в эфире телеканала "112 Украина", комментируя визит Порошенко в США.

Нардеп добавила, что Вашингтон будет вводить исключительно те санкции, которые выгодны ему самому.

— Поэтому не стоит ожидать, что кто-то своими руками решит за нас наши проблемы, — заключила Савченко.

Напомним, что вчера президент Украины Пётр Порошенко встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом и членами его администрации.