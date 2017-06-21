Букингемский дворец сообщил о госпитализации мужа Елизаветы II принца Филиппа

Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп минувшей ночью был доставлен в больницу. Об этом сообщает SkyNews cо ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Buckingham Palace says Duke of Edinburgh taken to hospital last night as "precautionary measure" for infection from pre-existing condition — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) 21 июня 2017 г.

Информации о состоянии герцога Эдинбургского пока нет. Однако в резиденции монархов утверждают, что госпитализация являлась всего лишь "мерой предосторожности".

Несколько дней назад 96-летний Филипп перенес вирусную инфекцию. Возможно, его обращение к врачам вызвано возникшими небольшими осложнениями, добавляют британские СМИ.