Букингемский дворец сообщил о госпитализации мужа Елизаветы II принца Филиппа

Читайте также

Букингемский дворец сообщил о госпитализации мужа Елизаветы II принца Филиппа

25

Фото: © Reuters/John Stillwell 

Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп минувшей ночью был доставлен в больницу. Об этом сообщает SkyNews cо ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Информации о состоянии герцога Эдинбургского пока нет. Однако в резиденции монархов утверждают, что госпитализация являлась всего лишь "мерой предосторожности".

Несколько дней назад 96-летний Филипп перенес вирусную инфекцию. Возможно, его обращение к врачам вызвано возникшими небольшими осложнениями, добавляют британские СМИ.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!