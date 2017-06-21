Москвич судится с Меладзе за хит Полины Гагариной

Дмитрий Третьяков утверждает, что именно он является автором песни "Спектакль окончен".

Житель столицы 36-летний Дмитрий Третьяков обвинил композитора Константина Меладзе в присвоении песни "Спектакль окончен", исполненной Полиной Гагариной. Мужчина утверждает, чтоб были нарушены его авторские права, в связи с чем он подал иск в Пресненский суд Москвы с просьбой признать его соавтором текста и музыки хита.

По его словам, песню "Спектакль окончен" он вместе с Константином Меладзе написал ещё в 2004 году. При этом, согласно официальной историографии певицы, сингл "Спектакль окончен" был написан Меладзе специально для неё в 2012 году.

В настоящее время рассмотрение иска Третьякова приостановлено. Стороны были недоступны для комментариев на момент публикации.