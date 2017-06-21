"Субару мотор" отзывает в России более 24 тысяч Impreza и Forester

Как сообщают представители Росстандарта, проблемы могут быть с подушками безопасности.

Официальный представитель Subaru на российском рынке — компания "Субару мотор" отзывает в России более 24 тысяч автомобилей Impreza и Forester, которые были проданы с сентября 2007 по октябрь 2010 года. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

— Причиной отзыва автомобилей Subaru Impreza и Forester является возможное проникновение влаги в газогенераторе подушки безопасности для пассажира производства компании Takata Corp, — отмечается в сообщении.

Как отмечается, через некоторое время это может привести к дефекту газогенератора. В результате при срабатывании фронтальной подушки безопасности, расположенной со стороны пассажира, увеличится риск получения травм.

Владельцев авто, подлежащих отзыву, проинформируют. На машинах заменят газогенераторы фронтальной подушки безопасности. Ремонт будет бесплатным для хозяев авто.