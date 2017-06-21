Военный эксперт: Российский Су-27 показал НАТО, кто хозяин над Балтикой

Истребитель Североатлантического альянса остановил сближение с российским бортом после демонстрации вооружения российского самолёта.

Инцидент со сближением истребителя НАТО с бортом министра обороны России Сергея Шойгу был провокационным жестом, чтобы показать, кто хозяин в небе над Балтикой. Такое мнение Лайфу высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Однако российский истребитель Су-27 пресёк эту попытку, показав тем самым, кто на самом деле хозяин балтийского неба, отметил эксперт.

— Я думаю, что маршрут полёта нашего министра был согласован со всеми диспетчерами всех стран, они знали, где пролетает наш борт. А появление натовского самолёта F-16 над Балтикой — это попытка позадираться, показать, мол, какие они крутые. Но на всяких задир в России находится достойный ответ. Наш Су-27, который сопровождал полёт министра и охранял его, показал, кто реально является хозяином в балтийском небе, и отогнал натовский самолёт, показав ему своё вооружение, — рассказал Виктор Литовкин.

Как ранее сообщил Лайф, истребитель НАТО F-16 пытался сблизиться с бортом, на котором летел министр обороны России Сергей Шойгу. Остановил сближение самолётов российский Су-27. После появления в небе над Балтикой российского истребителя самолёт НАТО предпочёл ретироваться.