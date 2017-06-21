"Кто-то в Вашингтоне не любит "Спартак". Федун пошутил о новых санкциях США

Новые санкции США против российских компаний, включая "ИФД Капитал", связаны с тем, что в Вашингтоне не любят "Спартак", пошутил совладелец компании, глава совета директоров футбольного клуба Леонид Федун.

— Первая такая реакция — может, кто-то в Вашингтоне не любит "Спартак"? Другого объяснения у меня нет. Может, там болельщики ЦСКА, — сказал Федун.

Ранее Лайф писал, что США внесли 38 человек и российских организаций в санкционный список. Это подразумевает заморозку активов на территории США и запрет на въезд.

Добавим, что "ИФД Капитал" накануне заявил, что подаст апелляцию на решение США о включении компании в санкционный список.