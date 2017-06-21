Зоозащитников проверяют по факту кражи трёх индюшек с птицефабрики в Подмосковье

Ворам грозит до пяти лет лишения свободы за кражу птиц в подмосковном Егорьевске.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют пятерых зоозащитников по факту кражи трёх индеек с подмосковной птицефабрики, сообщает телеграм-канал Mash. Кроме того, стражи порядка заинтересовались и действиями фотокорреспондента "Новой газеты" Виктории Одиссоновой, которая делала репортаж о "спасении" птиц активистами и снимала всё на камеру.

17 июня в СМИ разместили материал о том, как активисты проникли на Егорьевскую птицефабрику и выкрали трёх индюшек. При этом сами они называли эту операцию спасением птиц от неминуемой гибели. Однако сотрудники предприятия не согласны были с этим определением и подали заявление в полицию.

В итоге сотрудники правоохранительных органов организовали проверку. Стоит отметить, что ворам грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.