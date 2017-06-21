Кот Иисус приревновал хозяйку и испортил фотографию нового питомца

Кот Иисус, хозяйкой которого является американская студентка Мэдисон Эллис, проявил себя как истинный ревнивец, когда девушка пыталась сфотографировать нового питомца по имени Золушка. Как передаёт BuzzFeed, кот просто влез в кадр, и, судя по его взгляду, пытался выразить недовольство происходящим.
I was trying to take pictures of my new kitten eating and....my other cat wasn't having it pic.twitter.com/SBttOBn8KA— Madilee (@thatdamnvegann) 16 июня 2017 г.
Фото было сделано, когда новый питомец собирался поесть.
Стоит отметить, что пользователи Сети отнеслись с пониманием к Иисусу и вспоминали аналогичные случаи из своей жизни. Публикацией поделились более 94 тысяч человек в "Твиттере", а 211 тысяч лайкнули забавное фото.
Как отмечает издание, девушка учится во Флориде и связывает своё будущее с профессией ветеринара. По славам хозяйки котов, она очень любит животных, а нового питомца нашла на улице.
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