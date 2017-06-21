Британский учёный вывел формулу идеального замка из песка

По словам профессора Борнмутского университета в Англии Мэтью Беннетта, такое здание простоит очень долго.

Профессор Борнмутского университета в Англии Мэтью Беннетт утверждает, что нашёл идеальную формулу замка из песка, который будет сохраняться в целости долгое время, сообщает The Conversation.

— Всё началось ещё в 2004 году, когда одна компания попросила нас исследовать этот вопрос. Я сравнивал песок с десяти самых популярных пляжей в Великобритании, — отметил исследователь.

Профессор установил, что прочность замка зависит от формы песчинок. Они должны быть мелкими и угловатыми. А вот отшлифованный песок для "вечного замка" из песка не подходит.

Итак, "секретная" формула: одно ведро воды на восемь вёдер сухого вещества.