СМИ: Эмир Катара передал послание для Владимира Путина

В тексте упоминается и разрыв дипотношений ряда арабских стран с Дохой, и сотрудничество с Россией.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани передал послание для президента РФ Владимира Путина, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

مراسل الجزيرة: أمير دولة قطر يبعث برسالة خطية إلى الرئيس الروسي تتناول العلاقات الثنائية وتطورات الأزمة الخليجية. — Zawar Shawajزاور شوج (@ZawarShawaj) 21 июня 2017 г.

Отмечается, что письменное послание, предназначенное для Путина, посол Катара в РФ передал министру иностранных дел Сергею Лаврову. В тексте затрагивается тема двухсторонних отношений и скандал, связанный с разрывом дипломатических отношений.

Как сообщал Лайф, ранее ряд арабских стран, в числе которых Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ливия, решил разорвать дипломатические отношения с Катаром. Они обвиняют Доху в поддержке терроризма.