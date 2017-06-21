СМИ: Эмир Катара передал послание для Владимира Путина

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СМИ: Эмир Катара передал послание для Владимира Путина

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Фото: ©РИА Новости/Абулкадер Хадж

В тексте упоминается и разрыв дипотношений ряда арабских стран с Дохой, и сотрудничество с Россией.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани передал послание для президента РФ Владимира Путина, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

Отмечается, что письменное послание, предназначенное для Путина, посол Катара в РФ передал министру иностранных дел Сергею Лаврову. В тексте затрагивается тема двухсторонних отношений и скандал, связанный с разрывом дипломатических отношений.

Как сообщал Лайф, ранее ряд арабских стран, в числе которых Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ливия, решил разорвать дипломатические отношения с Катаром. Они обвиняют Доху в поддержке терроризма.

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