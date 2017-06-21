Глава Гидрометцентра посоветовал смириться с резкими перепадами температуры

По словам Романа Вильфанда, чередование холода и жары связано с глобальным потеплением.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд связал резкие перепады температуры с глобальным потеплением. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции, отметив, что подобные чередования будут только усиливаться.

— Учёные-климатологи пришли к выводу, что в период глобального потепления — а глобальное потепление не вызывает сомнений — будет увеличиваться размах, амплитуда, вариации, изменчивость — какое угодно можно слово подобрать, — отметил Вильфанд. Будет увеличиваться повторяемость очень холодных и жарких периодов, засушливых и дождливых, — отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что смена очень дождливых, холодных периодов жаркими и засушливыми будет наблюдаться всё чаще в связи с неравномерным потеплением на земном шаре. По словам главы Гидрометцентра, тогда как в Арктике теплеет быстро, на экваторе изменения почти незаметны. В результате температурная разница между полюсом и экватором уменьшается.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Москве до вечера 21 июня объявлено штормовое предупреждение.