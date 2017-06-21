В Челябинской области неизвестные убили титулованного пса-спасателя

Лабрадор по кличке Даг дважды становился победителем чемпионатов России среди собак-спасателей.

Почти три недели в Челябинской области проходили поиски известной собаки-спасателя породы лабрадор по кличке Даг. Собака, которая неоднократно становилась призёром соревнований по поиску пропавших людей, не могла потеряться и заблудится, утверждала хозяйка — руководитель поисково-спасательного отряда "Челспас" и кинолог Наталья Исхакова. Догадки, что к исчезновению пса могут быть причастны люди, подтвердились после обнаружения тела животного. На голове пса были множественные травмы.

— Страшная трагедия произошла с нашим Дагом — его украли, убили и выбросили на помойку. Даг восемь лет своей жизни помогал людям — искал пострадавших в горах и лесах, радовал детей-инвалидов и сирот. Люди его убили. Мы найдём обязательно тех, кто это сделал. Сегодня мы прощаемся с собакой-личностью, собакой-легендой, — написала на своей странице кинолог, хозяйка собаки Наталья Исхакова.

Хозяйка пса заявила, что не намерена обращаться в полицию, но поиски виновных в убийстве собаки не оставит. Солидарность с женщиной высказали как местные зоозащитники, так и члены регионального поисково-спасательного и кинологических отрядов.

Отметим, Даг был участником десятков кинологических соревнований в различных регионах России и общероссийских соревнований среди собак-спасателей. Дважды лабрадор становился призёром чемпионата России. С 2009 года собака числилась в составе регионального поисково-спасательного кинологического отряда и принимала участие поисково-спасательных работах на всей территории Челябинской области.