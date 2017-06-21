В ООН заявили, что в Донбассе резко возросло число погибших мирных жителей

Верховный комиссар ООН по правам человека сообщил, что с 1 января по 18 июня было убито 67 человек и ранено 308.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн сообщил о росте числа погибших и раненых среди мирного населения в Донбассе в 2017 году.

— В этом году с 1 января по 18 июня мониторинговая миссия по правам человека на Украине зафиксировала 67 убитых и 308 раненых среди гражданского населения. Это на 74% больше, чем за тот же период в 2016 году, — отметил он.

Как подчеркнул Зейд Раад аль-Хуссейн, за отчётный период только из-за обстрелов погиб 31 мирный житель, 178 человек получили ранения. Это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года (12 убито и 76 ранено).