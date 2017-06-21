"Бэтмен" поймал вора, который украл диск с фильмом о Бэтмене

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"Бэтмен" поймал вора, который украл диск с фильмом о Бэтмене

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Мужчина развлекал тяжелобольных детей и вынужден был прервать праздник, чтобы поехать на место преступления.

Полицейский Дэймон Коул арестовал вора, который украл из техасского универмага четыре компакт-диска с фильмами, среди которых был новый "Лего фильм: Бэтмен". Примечательно то, что в момент задержания нарушителя офицер был в костюме Бэтмена, передаёт Law News.

Как сообщает издание, в костюме супергероя полицейский развлекал тяжелобольных детей, но вынужден был покинуть праздник и срочно выехать на место преступления.

Когда Коул прибыл на место преступления, в магазине не поверили, что он из полиции, пока он не показал удостоверение.

— Бэтмен говорит: "Эй, подожди, я в костюме, но я офицер полиции при исполнении служебных обязанностей", — рассказал сотрудник.

— Вы не можете украсть мой фильм, — пошутил Коул при задержании воришки, которому на память остались забавные селфи со стражем правопорядка.

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