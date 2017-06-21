"Бэтмен" поймал вора, который украл диск с фильмом о Бэтмене

Мужчина развлекал тяжелобольных детей и вынужден был прервать праздник, чтобы поехать на место преступления.

Полицейский Дэймон Коул арестовал вора, который украл из техасского универмага четыре компакт-диска с фильмами, среди которых был новый "Лего фильм: Бэтмен". Примечательно то, что в момент задержания нарушителя офицер был в костюме Бэтмена, передаёт Law News.

I was at Wal-Mart as Batman for kids day. This male attempted to steal 4 DVD's,I stopped him as Batman. He asked me for a selfie as Batman. pic.twitter.com/Ut2LNg5usb — Officer Damon Cole (@HeroesandCops) 18 июня 2017 г.

Как сообщает издание, в костюме супергероя полицейский развлекал тяжелобольных детей, но вынужден был покинуть праздник и срочно выехать на место преступления.

Когда Коул прибыл на место преступления, в магазине не поверили, что он из полиции, пока он не показал удостоверение.

— Бэтмен говорит: "Эй, подожди, я в костюме, но я офицер полиции при исполнении служебных обязанностей", — рассказал сотрудник.

— Вы не можете украсть мой фильм, — пошутил Коул при задержании воришки, которому на память остались забавные селфи со стражем правопорядка.