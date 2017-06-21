Экс-директор "Гоголь-центра" не признал вину по делу о мошенничестве

Следователь отмечает, что показания свидетелей и других обвиняемых говорят об обратном.

Бывший директор театра "Гоголь-центра" Алексей Малобродский отрицает свою вину по делу о мошенничестве.

— Однако его причастность подтверждается показаниями свидетелей и других обвиняемых, а также показаниями генерального директора, пояснившего, что у Малобродского была доверенность, — заявил следователь по делу на заседании Пресненского суда Москвы.

Он добавил, что нужно решать вопрос об аресте из-за связей Малобродского в Посольстве США.

В поддержку экс-директора "Гоголь-центра" уже выступила российская Ассоциация театральных критиков. В обращении к Пресненскому суду Малобродского назвали честным продюсером.

Алексей Малобродский возглавлял театр "Гоголь-центр" с 2013-го по 2015-й.