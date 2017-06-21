По мнению главы Минобороны, Россия совершенствует свои боевые войска и систему их базирования.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия вынуждена реагировать на действия западных стран, которые, руководствуясь геополитическими интересами, пытаются применить не только политическое, информационное и экономическое давление, но и военную силу.

— Эти действия наших западных коллег ведут к разрушению системы безопасности в мире, повышают взаимное недоверие и вынуждают нас применять меры реагирования, в первую очередь на западном стратегическом направлении, — отметил Шойгу, подчеркнув, что Россия совершенствует свои боевые войска и систему их базирования.

Ранее Лайф писал о том, что истребитель НАТО F-16 пытался сблизиться с бортом, на котором летел министр обороны России Сергей Шойгу, однако российский Су-27 остановил сближение. После инцидента самолёт НАТО ретировался.