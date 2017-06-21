В ВС Швеции заявили, что истребитель ВКС пролетел "очень близко" к их самолёту

По утверждению шведских военных, информация об инциденте направлена в правительство страны.

В Вооружённых силах Швеции утверждают, что истребитель ВКС РФ сблизился с их военным самолётом в небе над Балтийским морем. В Стокгольме отмечают, что инцидент произошёл в понедельник, 19 июня.

— Российский самолёт вёл себя таким образом, который следует рассматривать как заслуживающий внимания, когда расстояние между самолётами одно время было очень коротким, — поясняют в военном ведомстве Швеции.

В ВС страны добавили, что информация об инциденте была направлена в шведское правительство.