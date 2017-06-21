Телеведущий насмешил жителей Британии задумчивым молчанием в прямом эфире

Из-за технического сбоя зрители новостной передачи несколько минут наблюдали за странным поведением ведущего.

Ведущий новостной передачи Хью Эдвардс стал предметом шуток пользователей "Твиттера" после неудачного начала одного из выпусков. Из-за технической накладки жители Великобритании несколько минут наблюдали за мужчиной, который молчал и сердито смотрел на стол.

Некоторые пользователи пошутили, что Хью больше не хочет читать новости.

Один из зрителей предположил, что за происходящее в офисе телеканала BBC ответственен кот, хаотично бьющий лапами по клавиатуре.

Некоторые британцы успели испугаться из-за затянувшейся паузы.

That sight of Huw Edwards looking worried before BBC News went off. That's how I imagine the world would end. #bbcnewsten — Jonny Le Penman (@Gadgeagoogoo) 20 июня 2017 г.

— Взволнованный Хью Эдвардс перед началом BBC News — именно так я представляю конец света, — пишет Джонни Ле Пенман.

После продолжительного молчания выпуск новостей всё же начался. Техническую накладку устранили.

Стоит отметить, что фанаты Хью Эдвардса создали шуточный аккаунт в "Твиттере", посвящённый тому, что он всегда начинает передачу в одной и той же позе.