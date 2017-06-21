Телеведущий насмешил жителей Британии задумчивым молчанием в прямом эфире

Ведущий новостной передачи Хью Эдвардс стал предметом шуток пользователей "Твиттера" после неудачного начала одного из выпусков. Из-за технической накладки жители Великобритании несколько минут наблюдали за мужчиной, который молчал и сердито смотрел на стол.
Breaking News: Huw refuses to read the news anymore. #bbcnews #bbcnewsten pic.twitter.com/digtEG6z7u— Rana (@_ranabanna) 20 июня 2017 г.
Некоторые пользователи пошутили, что Хью больше не хочет читать новости.
BBC headquarters right now #bbcnewsten pic.twitter.com/UatJL0RBBA— Joanne the Scammer (@KnightDamian) 20 июня 2017 г.
Один из зрителей предположил, что за происходящее в офисе телеканала BBC ответственен кот, хаотично бьющий лапами по клавиатуре.
Некоторые британцы успели испугаться из-за затянувшейся паузы.
That sight of Huw Edwards looking worried before BBC News went off. That's how I imagine the world would end. #bbcnewsten— Jonny Le Penman (@Gadgeagoogoo) 20 июня 2017 г.
— Взволнованный Хью Эдвардс перед началом BBC News — именно так я представляю конец света, — пишет Джонни Ле Пенман.
После продолжительного молчания выпуск новостей всё же начался. Техническую накладку устранили.
22 мая 2017 г.
Стоит отметить, что фанаты Хью Эдвардса создали шуточный аккаунт в "Твиттере", посвящённый тому, что он всегда начинает передачу в одной и той же позе.
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