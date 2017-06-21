Президент организации ветеранов "Вымпел": Дроздов был последним героем СССР

По мнению Сергея Шестова, Юрий Дроздов сделал невозможное, когда в ходе афганских событий настоял на создании постоянного подразделения "Вымпел".

Президент Международной общественной организации ветеранов спецподразделения "Вымпел", полковник запаса КГБ СССР Сергей Шестов рассказал, каким останется в истории страны легендарный разведчик Юрий Дроздов.

— Он для страны — уникальный человек. Это последний герой советского периода, наш родной батя. В ходе афганских событий лично настоял, наперекор руководителям, на создании постоянного подразделения "Вымпел". Это эпохальное событие, — сказал Шестов. — Он сделал невозможное по тем временам и его уважают спецслужбы всего мира.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Москве на 92-м году жизни скончался легендарный разведчик КГБ и основатель спецназа "Вымпел" Юрий Дроздов.