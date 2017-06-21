"Остановите Землю, я сойду". Стивен Хокинг заявил о неизбежности гибели планеты

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"Остановите Землю, я сойду". Стивен Хокинг заявил о неизбежности гибели планеты

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Стивен Хокинг. Фото: © REUTERS/Lucas Jackson

Известный учёный сравнил освоение космоса с открытием Америки Христофором Колумбом.

Британский физик Стивен Хокинг заявил, что нужно начать миграцию с Земли в ближайшие 30 лет. Учёный предлагает сначала создать базу на Луне, пишет портал "Дни.ру".

— Я уверен, что люди должны покинуть Землю. Она становится слишком мала для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами, — сказал Хокинг на Международном фестивале науки и искусств Starmus IV в Норвегии.

Физик заявил, что таким образом удастся избежать ряда проблем, начиная с глобального потепления и заканчивая угрозой падения астероида.

По мнению Хокинга, такое развитие событий является естественным для человечества. Он сравнил освоение космоса с открытием Америки Христофором Колумбом.

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