МИД Швеции вызвал российского посла на разговор

Так во внешнеполитическом ведомстве королевства отреагировали на то, что российский истребитель сопроводил военный самолёт Швеции.

В МИД Швеции вызвали посла РФ в Стокгольме. Это связано с тем, что истребитель Су-27 ВКС РФ сопроводил военный самолёт королевства в небе над Балтийским морем. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее шведские военные заявили, что российский истребитель приблизился к разведывательному самолёту ВС Швеции. По их данным, инцидент произошёл ещё в понедельник.

Стоит отметить, что истребители ВКС РФ периодически поднимаются в воздух на перехват иностранных самолётов, приближающихся к российским границам. Как только пилоты идентифицируют воздушные судна, они сопровождают их, а после возвращаются на базу.