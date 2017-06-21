Нападающий НХЛ Госса может завершить карьеру из-за аллергии на экипировку

Словацкий нападающий "Чикаго Блэкхокс" Мариан Госса на протяжении долгого времени принимал антигистаминные препараты.

38-летний словацкий нападающий клуба НХЛ "Чикаго Блэкхокс" Мариан Госса может завершить карьеру из-за аллергии на хоккейную экипировку, передаёт Sportsnet. По информации издания, на протяжении долгого времени хоккеист был вынужден принимать антигистаминные препараты и регулярно сдавать анализ крови во избежание возможных побочных эффектов.

Агент спортсмена Рич Уинтер отказался комментировать ситуацию.

Мариан Госса начал играть в клубах НХЛ в 1997 году. В 2009 году он подписал контракт с клубом "Чикаго Блэкхокс" сроком на 12 лет на сумму $62,4 миллиона. В марте 2013 года он провёл тысячную игру в регулярных чемпионатах НХЛ, а в октябре 2016-го забил свой 500-й гол.