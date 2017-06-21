Подростки обстреляли короля Таиланда во время его отдыха в Германии

Инцидент произошёл 10 июня во время катания монарха на велосипеде в баварском городе Эрдинг.

Полиция Германии задержала двух подростков за нападение на короля Таиланда Раму X в Баварии. Как сообщает немецкое издание Bild, монарх катался по городу на велосипеде, когда из кустов по нему начали стрелять из пневматического оружия. Огонь вёлся пластиковыми шариками и не представлял угрозы для жизни короля. Однако охрана Рамы X обратилась за помощью к правоохранителям.

В настоящий момент расследованием произошедшего занимается местная прокуратура. Одного из подростков пришлось отпустить, поскольку он ещё не достиг возраста 14 лет, с которого начинается уголовная ответственность. А вот его друг только недавно отметил 14-летие, и теперь ему грозит уголовная ответственность за попытку причинения опасного повреждения.

Впрочем, сам король не пострадал и заявил, что не намерен подавать заявление на подростков в полицию.