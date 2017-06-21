Украинская сказочница предложила делить жителей страны на "правильных" и нет

Лариса Ницой подчеркнула, что все законопроекты написаны с оглядкой на русскоязычное население.

Украинская сказочница Лариса Ницой заявила, что всё население страны нужно разделить на правильных и неправильных граждан, сообщают "Дни.ру". Кроме того, она отметила, что в голоде, который был в стране в 1930-х годах, виноваты евреи.

— Мы тут (на Украине) строим украинскую Украину, мы создаём украинскую нацию, и, пожалуйста, не путайтесь у нас под ногами, — заявила Ницой.

Такие обвинения прозвучали в адрес директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского в рамках программы "Столкновение". Ницой уверена, что все украинские законы написаны с оглядкой на русскоязычное население.