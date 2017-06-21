Оливер Стоун рассказал о видео работы ВКС РФ в Сирии, показанном Путиным

В рамках пресс-конференции на научном фестивале Starmus в Норвегии журналисты попросили американского режиссёра прокомментировать сообщения ряда блогеров о том, что это якобы кадры боевых действий в Афганистане 2013 года.

— Блогеры говорят то, блогеры говорят это. Зачем бы он (президент Владимир Путин. — Прим. ред.) стал фальсифицировать? — рассуждает Стоун.

Кинематографист подчеркнул, что российская сторона провела колоссальную работу по борьбе с ИГИЛ* на территории САР, особенно по разрушению так называемой финансовой империи террористов.

Как ранее сообщал Лайф, речь идёт о видеозаписи, которую Владимир Путин показывал Оливеру Стоуну в третьей части фильма "Интервью с Путиным". Вскоре после выхода ленты некоторые пользователи соцсетей "узнали" в промелькнувших на планшете кадрах фрагменты из видео 2013 года, снятого американскими военными в Афганистане.

Добавим, что в Кремле также прокомментировали данную ситуацию. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, информация о том, что одни кадры были ошибочно выданы за другие, не соответствует действительности.

* Деятельность организации запрещена на территории России Верховным судом РФ.