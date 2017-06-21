Поклонская рассказала, какие публикации о ней являются недостоверными

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что в последние дни в ряде СМИ появились недостоверные публикации о ней.
По словам депутата, она однозначно не собирается смотреть фильм Алексея Учителя "Матильда" и любые сомнения по этому поводу не являются правдой.
— Я говорила раньше и сейчас подтверждаю свои слова, что не буду его смотреть. И ни в коей мере я не сомневаюсь и не затрудняюсь ответить на этот вопрос, — заявила Поклонская.
Также депутата удивили публикации про якобы отлучение от причастия священнослужителей, которые смотрели фильм "Матильда".
— Знаю, что те прихожане, которые посмотрели кинокартину на так называемых закрытых показах, сегодня в православных монастырях и церквях отлучаются от святого причастия на шесть месяцев, — прояснила ситуацию экс-прокурор Крыма.
Поклонскую настораживает, что все подобные недоразумения в информационном поле связаны именно с фильмом "Матильда".
— Всегда нужно уважать труд друг друга и преподносить информацию так, как её дают первоисточники, — заключила депутат.
Напомним, что, по словам Поклонской, прихожан, посмотревших "Матильду", отлучают от причастия.
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