Поклонская заявила, что прихожан, посмотревших "Матильду", отлучают от причастия

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что прихожан православных церквей и монастырей отлучили от причастия за просмотр фильма "Матильда". Об этом она рассказала в интервью РБК. По словам парламентария, некоторые люди получили возможность увидеть нашумевшую картину на закрытых предпремьерных показах, организованных создателями фильма. За это, по словам Поклонской, они и понесли духовное наказание.

— Этот фильм признается Церковью хулой на Дух Святой, — заявила Поклонская.

Отметим, что в первоначальной версии публикации на сайте РБК Поклонская якобы заявила, что от причастия отлучаются священнослужители, а не прихожане.

Депутат отреагировала на ошибку издания достаточно оперативно и назвала ситуацию абсурдной.

— Совершенно абсурдная ситуация. Мне непонятно, откуда сотрудники РБК взяли данную информацию и как можно так перепутать то, что было сказано в ответ на их очередной вопрос о просмотре фильма, — возмутилась она.