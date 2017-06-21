Мутко назвал ЧМ по футболу без сборной Бразилии свадьбой без музыки

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Мутко назвал ЧМ по футболу без сборной Бразилии свадьбой без музыки

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Игрок сборной Бразилии Неймар. Фото: ©РИА Новости/Алексей Вильф

Бразильская футбольная сборная стала первой командой, завоевавшей право участвовать в ЧМ-2018.

Сборная Бразилии первой завоевала путёвку на Чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Виталий Мутко отметил, что рад этому событию, ведь в противном случае, если бы бразильская команда не получила шанс участвовать в первенстве, мундиаль больше напоминал бы "свадьбу без музыки". Такое заявление зампредседателя Правительства России сделал во время своей пресс-конференции в Москве.

— Очень рад, что Бразилия отобралась. Чемпионат мира по футболу без Бразилии как свадьба без музыки, — сказал Виталий Мутко.

Отметим, право на участие в ЧМ-2018 в России бразильцы завоевали ещё в марте. Второй командой — участницей чемпионата стала сборная Ирана. Сборная России будет выступать на турнире на правах организатора чемпионата.

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