В Кузбассе служебная овчарка Моника отыскала пропавшего подростка-инвалида

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В Кузбассе служебная овчарка Моника отыскала пропавшего подростка-инвалида

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Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

17-летний юноша ушёл из дома в селе Красном и спустя несколько часов не вернулся.

В Кузбассе благодаря служебно-разыскной собаке нашли 17-летнего инвалида, который пропал 20 июня. В полицию обратилась мать юноши, которая проживает в селе Красном.

По данным сотрудников МВД, подросток ушёл из дома и спустя несколько часов не вернулся. По словам матери, причиной этого могло стать то, что юноша плохо ориентируется в пространстве.

— Для поисков мальчика было принято решение привлечь кинолога из межмуниципального отдела МВД "Ленинск-Кузнецкий" со служебно-разыскной собакой, — сообщили в региональном главке ведомства. — Овчарка Моника сразу взяла след в доме заявительницы и вскоре привела сотрудников полиции к одной из улиц села, где полицейские и обнаружили подростка.

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