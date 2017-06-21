Замглавы "Аэрофлота" опроверг данные СМИ о задержании сотрудника в офисе

Владимир Александров отметил, что Дмитрий Купко является не подозреваемым, а свидетелем по уголовному делу.

Заместитель генерального директора "Аэрофлота" Владимир Александров опроверг информацию СМИ о задержании начальника одного из отделов Дмитрия Купко в офисе компании и его причастности к ряду уголовных дел.

— По нашим данным, Дмитрий Купко проходит свидетелем по уголовному делу. После получения информации и прихода сотрудника полиции Дмитрий Купко добровольно проследовал с ним в СО ОМВД России по Мещанскому району Москвы для содействия расследованию, — подчеркнул Александров.

Как он отметил, само уголовное дело никак не связано с коммерческой деятельностью "Аэрофлота". Александров предположил, что распространившие такие сведения хотят дискредитировать работу авиакомпании.