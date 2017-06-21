Стоун о съёмках фильма с Путиным: Я думаю, что у нас был хороший "танец"

Режиссёр из США считает, что было отснято довольно много кадров, ведь этот процесс длился с 2015 года.

Американский режиссёр Оливер Стоун во время пресс-конференции на фестивале Starmus рассказал, что смог снять фильм про президента РФ Владимира Путина благодаря своей репутации. При этом он допускает, что на Западе теперь многие будут его ненавидеть.

— Но я только вестник, я не поддерживаю ничьё мнение и не принимаю чью-либо позицию. Я смог начать съёмки этого фильма благодаря моей репутации. Я думаю, у нас (с Владимиром Путиным. — Прим. ред.) был хороший "танец", — отметил Стоун на пресс-конференции в Норвегии.

Американский режиссёр также добавил, что всего было отснято 20 часов интервью. При этом всё, что происходило во время съёмок, отражено в четырёхсерийном фильме.

— И, я думаю, камера не может врать. Камера показывает язык тела, выражение глаз, — пояснил Стоун.

Премьера киноленты состоялась 12 июня на кабельном телеканале Showtime. В её основу легло несколько десятков интервью, которые российский президент дал Оливеру Стоуну в период со 2 июля 2015-го по 10 февраля 2017 года.