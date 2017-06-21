Раненный киллером охранник Вороненкова пошёл на поправку

Вдова бывшего российского депутата рассказала, что после продолжительного нахождения в больнице мужчине всё-таки стало лучше.

Охранник убитого в марте бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которого ранил киллер, чувствует себя лучше. Об этом заявила вдова погибшего экс-парламентария Мария Максакова.

— Он, слава богу, пошёл на поправку. Он очень долго лежал в больнице, и сейчас ему гораздо лучше, — заявила певица на пресс-конференции.

Напомним, что Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева. Во время нападения бывший российский депутат выходил из гостиницы с охранником, который тоже получил ранение. В убийстве Вороненкова обвиняют Павла Паршова, которого разыскивали за расправу над 24-летним Алексеем Бронзом в 2012 году. Киллер скончался на операционном столе.