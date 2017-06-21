Модели с самой большой грудью в Европе запретили вставить новые импланты

28-летняя девушка хотела увеличить ягодицы, чтобы её фигура смотрелась пропорционально.

Бывшей стюардессе из Германии Мартине Биг, известной тем, что у неё самая большая грудь в Европе, запретили вводить новые импланты. Модель с размером груди 32S хотела вставить новые импланты в ягодицы, чтобы её фигура смотрелась пропорционально.

Как сообщает Daily Mail, ради пластической операции 28-летняя девушка приехала в Лос-Анджелес, однако врачам удалось убедить её в том, что вставить импланты таких размеров, как её грудь, невозможно.

Мартина начала экспериментировать с внешностью в 2012 году по совету своего молодого человека Майкла. Сначала девушка решила увеличить грудь и губы, но потом увлеклась и уже не смогла остановиться. Возлюбленный девушки заявил, что считает её формы очень соблазнительными и был бы не против новой операции.