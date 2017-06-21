СК начал проверку после нападения главы рыбзавода в Карелии на журналистов Лайфа

Предпринимателю не понравился факт того, что штаб МЧС по поиску пропавших на Ладоге подростков расположился на его территории.

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Республике Карелия начали доследственную проверку после нападения местного предпринимателя на съёмочную группу Лайфа. Журналисты снимали на берегу Ладожского озера процесс поиска пропавших подростков. Штаб спасателей расположился на территории местного рыбзавода, что не понравилось его владельцу. Он потребовал от всех участников покинуть территорию его предприятия. А после вопроса журналистов, чем вызвано такое решение, разбил одному из корреспондентов нос, а также сломал и выбросил в озеро его iPhone.

— Следователями Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия проводится доследственная проверка по факту избиения журналиста. Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СКР по Республике Карелия.

Как ранее сообщал Лайф, корреспондент компании Алексей Кумачев получил телесные повреждения и лишился смартфона iPhone 6 Plus после нападения главы рыбзавода на берегу Ладожского озера. Кроме того, из-за действий предпринимателя сотрудникам МЧС пришлось переносить свой штаб по спасению пропавших на Ладоге подростков.

Напомним, пятеро подростков отправились в плавание на моторной лодке на Ладожском озере в Карелии. В результате манёвра судно перевернулось, дети оказались в воде. Лишь двоим удалось выплыть. Местонахождение трёх оставшихся до сих пор неизвестно. Поиски детей ведут более 200 человек с применением спецтехники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.