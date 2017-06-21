Путин с благодарностью принял приглашение Темера посетить Бразилию

При этом в Кремле допускают, что визит президента состоится не раньше следующего года.

Президент Бразилии Мишел Темер пригласил российского лидера Владимира Путина посетить его страну в удобное для главы РФ время. Стоит отметить, что приглашение было принято с благодарностью.

— Президент Бразилии Мишел Темер пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Бразилию с официальным визитом в удобное для него время, которое будет согласовано по дипломатическим каналам, — отмечается в документе, подписанном в Кремле.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что визит вряд ли состоится в этом году.