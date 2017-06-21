Москвичи сами выберут название для второго кольца метро

Жители столицы смогут проголосовать за понравившийся вариант в "Активном гражданине".

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан самим выбрать название для третьего пересадочного контура (ТПК, Второе кольцо) метро. Голосование проводится на сайте "Активный гражданин".

— ТПК — один из самых крупных проектов строительства метро в мире. В активной фазе стройки уже 25 км. В этом году введём первые станции, — написал в соцсетях столичный градоначальник. — Пора вместе придумать ему название. Голосуем на портале "Активный гражданин".

Пользователи сайта могут предложить свои варианты, согласиться с уже существующим (Третий пересадочный контур) или положиться на мнение профессионалов.

Сдача всего кольца намечена на 2020–2021 годы. Ожидается открытие 31 новой станции.

Собянин добавил, что новая кольцевая разгрузит действующие линии на 10–20% и подключит новые радиусы московского метро — например, в Некрасовку и Коммунарку.