Семья погибшего ребёнка требовала провести повторное исследование, утверждая, что на свидетелей давили, а само дело не возбуждали около месяца.

Повторная экспертиза показала наличие алкоголя в крови "пьяного мальчика", погибшего в ДТП под Москвой. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на СК.

Сообщается, что исследование проводили, используя образцы крови, которые обнаружили на машине, сбившей шестилетнего Алёшу. Принадлежность биологических материалов определили, сравнив с результатами анализа ДНК матери.

Согласно данным экспертизы, в крови обнаружено 2,7 промилле алкоголя, что для взрослого человека эквивалентно бутылке водки.

Как ранее сообщал Лайф, в Подмосковье автомобиль насмерть сбил шестилетнего мальчика.