Парламент Румынии объявил вотум недоверия премьер-министру Сорину Гриндяну и его правительству. Инициативу правящей социал-демократической партии и её партнеров по коалиции поддержал 241 депутат (против семи). Об этом сообщает телеканал Romania TV.
Для принятия этого решения требовалось минимум 233 голоса парламентариев.
Новый кандидат на пост премьер-министра станет известен в течение недели.
Ранее Лайф писал, что в Правительстве Румынии все министры от правящей коалиции подали в отставку.
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