Большинством голосов (241 депутат против семи) текущее правительство было отстранено.

Парламент Румынии объявил вотум недоверия премьер-министру Сорину Гриндяну и его правительству. Инициативу правящей социал-демократической партии и её партнеров по коалиции поддержал 241 депутат (против семи). Об этом сообщает телеканал Romania TV.

Для принятия этого решения требовалось минимум 233 голоса парламентариев.

Новый кандидат на пост премьер-министра станет известен в течение недели.

Ранее Лайф писал, что в Правительстве Румынии все министры от правящей коалиции подали в отставку.