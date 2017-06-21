В Канаде из бара украли ампутированный палец ноги, который добавляли в коктейли

Сам напиток называется "Кислый палец". Его придумали в 1973 году после того, как нашли часть ноги неизвестного контрабандиста.

Из бара при отеле Downtown в Доусоне, Канада, украли составляющую коктейля Sourtoe — ампутированный и законсервированный палец ноги контрабандиста, сообщает The Telegraph.

В Канаде из бара украли ингредиент коктейля — ампутированный палец ноги Фото: Alamy Stock Photo

Напиток не подают после 23:00, но в этот раз за стойкой работал стажёр, который всё же решил сделать исключение. Вскоре он заметил пропажу.

Идея такого необычного угощения появилась в 1973 году, когда капитан Дик Стивенсон обнаружил ампутированный палец ноги на судне. Вскоре он стал готовить свой необычный напиток и основал организацию "Коктейльный клуб "Кислого пальца". Туда принимают тех, кто не только употребил напиток, но и коснулся пальца губами.

Палец, который был украден, пожертвовал бару мужчина, который сам перенёс операцию. Его стали добавлять в напиток менее недели назад, так как полгода он проходил процесс консервации.