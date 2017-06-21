Пресс-секретарь астраханского Минздрава раскритиковала пост умирающей девушки

Тяжелобольная Ирина Васильева оказалась в безвыходной ситуации из-за обещаний чиновников, а в ответ получила хамство.

В Астрахани пресс-секретарь местного Минздрава своеобразно отреагировала на крик о помощи тяжелобольной жительницы. Как пишет паблик Mash, на просьбу выделить положенное по закону лекарство Анна Любезнова усомнилась в целесообразности "лечить за миллионы одного человека".

— Тратить такие деньги на одного человека, когда в Астрахани столько семей нуждаются в элементарном жилье. За 30 миллионов 12 семей можно обеспечить по квартире, — пишет в комментариях Любезнова.

У 28-летней Ирины Васильевой с 17 лет стоит редкий диагноз. Девушка страдает ночной гемоглобинурией. Лечить болезнь невозможно, но поддерживать жизнь человека реально двумя способами — постоянным переливанием крови или препаратом, который стоит два с половиной миллиона рублей за месячный курс. Особенность лекарства не только в дороговизне, но и в том, что после начала приёма переливание уже не будет действовать, лекарство нужно будет принимать постоянно. Препарат входит в перечень жизненно важных, а значит, должно предоставляться больным за счёт бюджета.

Астраханский Минздрав заказал лекарство Ирине, однако девушка сомневалась, не настанет ли момент, когда в бюджете не хватит денег и препарат ей выделять прекратят. Однако чиновники уверили больную: деньги они найдут. Девушка принимала лекарство с декабря. Но в марте её опасения подтвердились: в бюджете закончились деньги.

— Я получала препарат с января по март. Больше его мне не закупали. Денег нет. Я уже запуталась в их ответах. Куда я только не обращалась — результата никакого. Время идёт, а лекарства нет, — рассказала Ирина Васильева.

Теперь девушка может умереть из-за халатности чиновников. Кровь Ирины разрушается, а остановить процесс можно только дорогим лекарством. Прокуратура уже отправила материалы проверки по данному факту в суд, и Ирина надеется, что скоро ей возобновят поставки препарата.

К слову, комментарий астраханского Минздрава о нецелесообразности выделять миллионы на лечение Ирины Васильевой уже удалили.