Спиннеры крутятся, законы мутятся. Депутаты Рады увлеклись новыми игрушками

По мнению народного избранника Борислава Берёзы, невозможно серьёзно говорить о парламенте страны, пока депутаты играются в спиннеры.

Народный депутат Борислав Берёза высмеял в Сети своих коллег по парламенту из-за пристрастия к спиннерам. Как отметил на своей странице в "Фейсбуке" нардеп, он насчитал как минимум пять депутатов в Верховной раде, играющих с антистрессовой вещицей во время законотворческой деятельности.

— Можно ли серьёзно говорить о Верховной раде, если я видел сегодня в руках пяти депутатов спиннеры, — написал Борислав Берёза.

Отметим, спиннер — антистрессовая игрушка, разработанная ещё в 90-х годах прошлого века, — получил в 2017 году огромную популярность. Прежде всего среди молодёжи. Ажиотаж вокруг аксессуара породил большое количество разнообразных шуток и розыгрышей, связанных с ним.