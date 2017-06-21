Путин: Проект "Северный поток — 2" не направлен против кого бы то ни было

Об этом российский лидер заявил на встрече с главным исполнительным директором Royal Dutch Shell Беном ван Берденом.

— Что касается наших планов, в том числе проекта "Северный поток — 2", о котором вы упомянули, — имеет все шансы. Я всегда подчёркиваю, что это чисто коммерческий проект. Он связан с перспективами расширения потребления газа в Европе до 510 млрд куб. метров в год, — сказал глава государства. — Проект не направлен против кого бы то ни было, а наоборот, призван способствовать развитию энергорынков.

Добавим, Владимир Путин поздравил Бена Бердена со 125-летием работы в России.

"Северный поток — 2" — это проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Он является расширением "Северного потока". По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу, отличается лишь составом акционеров подводной части.