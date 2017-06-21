Польша приостановила закупку российского газа

Польша приостановила реверс российского газа, который получала из Германии по трубопроводу Ямал — Европа. Местная компания Gaz-System утверждает, что причиной послужило плохое качество голубого топлива.
— Оператор магистральных газопроводов Gaz-System сообщает, что в связи с плохим качеством газа не может получать топливо для национальной газотранспортной системы, — говорится в заявлении Gaz-System.
В компании поясняют, что закупка российского газа приостановлена до утра 23 июня. Однако в случае необходимости они готовы продлить действие ограничения.
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