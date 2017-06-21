Экс-миллиардер более 20 лет живёт на необитаемом острове в Австралии

Раньше состояние Дэвида Глашена оценивалось почти в 30 миллиардов долларов, однако самым счастливым периодом своей жизни он считает время, когда деньги ему не нужны.

73-летний экс-миллиардер Дэвид Глашен более 20 лет живёт на необитаемом островке в Австралии и считает это время самым счастливым в своей жизни. Как сообщает Ladbible, на остров мужчина переехал после того, как в 1987 потерял своё состояние на бирже. Тогда оно оценивалось в 28,4 миллиарда долларов.

— Больше всего мне нравится то, что здесь ты живёшь в покое и наслаждаешься природой — это просто красивое место в отдалённой части страны, о котором большинство людей не знает. Я это люблю, — рассказал Дэвид.

До переезда на остров, признался мужчина, он был зациклен на деньгах, а его брак был на грани распада. Сейчас он живёт в маленьком домике вместе со своей собакой Полли, и единственное, чего ему не хватает, — женщины, которая разделила бы его образ жизни.