Жара заставила британцев обнажить ягодицы в "Инстаграме"

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Жара заставила британцев обнажить ягодицы в "Инстаграме"

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Фото: ©instagram.com/cheekyexploits/

Участники известного флешмоба выкладывают в соцсети пикантные фотографии с хештегом #cheekyexploits.

Лето встретило жителей Великобритании самой продолжительной июньской жарой с 1995 года. Как пишет издание The Sun, такая погода сподвигла людей обнажить свои ягодицы для снимков в "Инстаграме".

Таким образом британцы присоединились к глобальному флешмобу, участники которого выкладывают фотографии с голой пятой точкой с хештегом #cheekyexploits. Это выражение переводится как "дерзкие подвиги" и при этом является каламбуром, так как слово cheeks ещё означает "ягодицы".

Лайф уже писал, что во флешмобе участвуют жители США, Греции, Испании и Франции. Ради лайков люди стараются не просто обнажиться, но и сделать это в необычном месте, например у Эйфелевой башни или на крыше небоскрёба.

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