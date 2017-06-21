Саудовская Аравия выслала из страны 15 тысяч верблюдов и 10 тысяч овец

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Саудовская Аравия выслала из страны 15 тысяч верблюдов и 10 тысяч овец

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Фото: ©РИА Новости/Андрей Стенин

Владельцами животных являются граждане Катара, которые на фоне ухудшения отношений двух стран не могут больше осуществлять выпас в Саудовской Аравии.

На фоне осложнения отношений между Саудовской Аравией и Катаром власти Эр-Рияда приняли решение депортировать около 25 тысяч голов скота, принадлежащих катарским животноводам. Как сообщает телеканал BBC, в общей сложности страну покинули 15 тысяч верблюдов и 10 тысяч овец.

До начала разногласий между странами катарские животноводы арендовали пастбища Саудовской Аравии за неимением собственных. Теперь власти Катара экстренно создают импровизированные укрытия с водой и кормом, чтобы спасти свой скот.

Напомним, как ранее сообщал Лайф, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за того, что страна якобы поддерживает терроризм на Ближнем Востоке. Позже к блокаде арабского королевства присоединились Ливия, Йемен, Мальдивы, Мавритания и Коморские Острова.

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